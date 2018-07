Alecsandro quer que atletas decidam sobre concentração

"Esperamos que as coisas possam se acertar, e que também possamos ter esta liberdade de concentrar ou não", disse, em entrevista ao Sportv. "Em alguns jogos vamos concentrar, em outros não. Espero que seja com a situação salarial resolvida", completou.

Ele explicou a decisão de os jogadores se concentrarem antes do clássico, vencido por 2 a 1 pelo Vasco: "Não íamos nos concentrar, mas tivemos uma conversa e decidimos que, pela sequência de jogos, deveríamos descansar. É sempre uma coisa bem aberta entre nós jogadores".

O atacante Eder Luis, que se recupera de fratura no pé esquerdo, treinou nesta segunda-feira no gramado de São Januário. O atleta pode voltar ao time antes da estreia na Libertadores, no início de março.