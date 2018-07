Alecsandro se despede dos flamenguistas e irrita os palmeirenses

O atacante Alecsandro acabou de chegar ao Palmeiras, ainda nem foi apresentado oficialmente como reforço - algo que acontecerá às 14 horas desta sexta-feira -, mas já é alvo de polêmicas no clube. O jogador divulgou em sua página no Facebook um vídeo no qual se diz apaixonado pela torcida do Flamengo e que não dá um "tchau", mas quem sabe um "até logo" para os flamenguistas, dando a entender que pode retornar ao clube no futuro. A postura do jogador irritou alguns palmeirenses nas mídias sociais.

"Alô, nação rubro-negra. Eu, Alecsandro, carinhosamente por todos vocês Alecgol, estou aqui para agradecer e muito o carinho que todos tiveram por mim. Confesso que foi muito gratificante vestir o manto sagrado e honrá-lo como pude honrar em todas as partidas. É lógico que algumas com gols, outras sem gols, mas confesso a vocês que toda vez que vesti a camisa rubro-negra sentia como minha segunda pele realmente e com certeza vai ficar gravado aqui no meu coração. Quero agradecer muito a toda nação rubro-negra. E é lógico, agora vou trocar os papéis e passo a ser fã de toda essa nação rubro-negra, de toda essa torcida a qual eu me apaixonei. Um beijo de coração e não é um ''tchau'', quem sabe um ''até logo''. Beijão, vocês vão estar sempre dentro do meu coração. Obrigado por tudo", disse Alecsandro, em vídeo publicado na noite de quinta-feira, pouco depois dele ter sido anunciado pelo Palmeiras como reforço.

Anteriormente, o jogador já tinha dado entrevista deixando claro que não gostaria de sair do Flamengo, onde atuou por cerca de 18 meses. "A minha vontade é de ficar, mas só não é minha vontade, tem o clube. A diretoria já fez uma contratação para esta posição e faz pensarmos mais na carreira. Não é que fique chateado com a chegada do Guerrero, chega para somar, mas a forma que a diretoria do Flamengo tratou não gostei muito. Tenho um compromisso com a torcida rubro-negra. Espero resolver no domingo e que seja bom para os dois lados. Deixando bem claro, eu não pedi para sair do Flamengo", disse o atacante no sábado.

A postura do jogador incomodou alguns palmeirenses, que o xingaram e avisaram que a pressão será ainda maior. Alecsandro será apresentado nesta sexta-feira e, caso o Palmeiras consiga inscrevê-lo no BID, ele já pode estrear no domingo, diante do Fluminense, no Allianz Parque. Caso contrário, sua estreia acontecerá no sábado da semana que vem, quando o time alviverde visita o Grêmio, em Porto Alegre.