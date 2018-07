Alecsandro volta a se sentir dores e desfalca o Flamengo mais uma vez

O atacante Alecsandro vai desfalcar o Flamengo mais uma vez. Durante o treino realizado nesta sexta-feira, ele sentiu dores na coxa direita e, por isso, não foi relacionado para a partida com o Criciúma, no domingo, em Santa Catarina, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Alecsandro havia desfalcado a equipe na última rodada, contra o Atlético-MG, porque cumpria suspensão automática. Na ocasião, o substituto foi Arthur, que não teve um bom desempenho.

Uma opção para o setor ofensivo pode ser o atacante Eduardo da Silva. Ele teve papel fundamental contra o Atlético-MG, ao marcar o gol da vitória flamenguista. No entanto, o jogador, que acaba de chegar do futebol ucraniano, ainda não está 100% fisicamente e não tem sido utilizado durante os 90 minutos de jogo.

O centroavante Elton, apresentado como novo reforço do Flamengo na quinta-feira, ainda não tem condições físicas e também não foi relacionado para a partida em Criciúma.