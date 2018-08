Alegando erros seguidos, Cruzeiro prepara protesto contra arbitragem junto à CBF

O presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá, vai fazer um protesto formal contra a arbitragem do Brasileirão junto à CBF nos próximos dias. Alegando prejuízos, o time mineiro apresentará uma lista de supostos erros cometidos contra a equipe em nove partidas no campeonato.

Para a diretoria, a gota d'água foram as falhas apontadas pelo clube na atuação do juiz Eduardo Tomaz de Aquino Valadão no empate por 1 a 1 com o Vitória, no domingo, pela 17ª rodada do Brasileirão.

No Barradão, a equipe mineira apontou dois supostos erros da arbitragem. Reclama que o pênalti marcado para o Vitória foi em uma infração cometida fora da área, além de apontar erro na anulação de um gol de Manoel.

"De novo o Cruzeiro faz um gol legal e a arbitragem anula. Desde que voltamos da Copa do Mundo, já deve ser o quarto ou o quinto gol legal que a gente faz. Ou tem uma coisinha que acha que é impedimento ou tem uma coisinha que acha que puxou. Mas para os nossos adversários o pessoal não acha nada. Nós fizemos os gols para ganhar o jogo e isso me deixa triste. A gente está fazendo o certo e só tem que, quando merecer, deixar a gente vencer", reclamou Mano Menezes, ao fim da partida.

O clube alegou nesta segunda-feira que há fotografias que mostram que Manoel não comete infração no lance em que marca o gol, que veio a ser anulado pelo juiz. O time mineiro aponta erros em outros oito jogos disputados pela equipe neste Brasileirão até agora.

As partidas são: Fluminense 1 x 0 Cruzeiro, Cruzeiro 1 x 0 Botafogo, Cruzeiro 2 x 0 Sport, Cruzeiro 1 x 1 Vasco, Chapecoense 2 x 0 Cruzeiro, Paraná 1 x 1 Cruzeiro, Cruzeiro 2 x 1 Atlético-PR e Corinthians 2 x 0 Cruzeiro.