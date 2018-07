Alejandro Sabella cancela entrevista em que anunciaria saída

O técnico Alejandro Sabella cancelou a entrevista coletiva que concederia nesta quarta-feira, em Buenos Aires, para anunciar que está deixando o cargo de técnico da seleção argentina. Horas antes do encontro com os jornalistas, faleceu o presidente da Associação de Futebol da Argentina (AFA), Julio Grondona.

A entrevista coletiva estava marcada para acontecer às 16h locais (mesmo horário em Brasília), no prédio da AFA em Ezeiza, na região metropolitana de Buenos Aires. A imprensa argentina dá como certo que Sabella não continua no comando da seleção apesar do vice-campeonato mundial no Brasil.

Ainda de acordo com os principais veículos de comunicação da Argentina, Sabella já havia comunicado a Grondona que não tinha forçar para continuar no cargo. Assim, havia rejeitado a proposta de renovação de contrato. Gerardo Martino, ex-Barcelona, teria agendado uma reunião com Grondona.

Nesta quarta, depois da morte do dirigente, que por 35 anos presidiu a entidade, a AFA anunciou um luto de sete dias e a suspensão da primeira rodada do Campeonato Argentino, que deveria acontecer no próximo fim de semana.