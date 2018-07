Alejandro Sabella deve anunciar saída da seleção nesta quarta

Após levar a Argentina à final da Copa do Mundo, no Brasil, o técnico Alejandro Sabella deve enfim anunciar nesta quarta-feira sua saída da seleção. Sabella, que já havia indicado que deixaria o time ao fim do Mundial, dará uma entrevista coletiva na quarta no Centro de Treinamento da seleção, em Ezeiza.

O treinador ganhou a simpatia dos jogadores e da torcida por causa do bom desempenho da seleção no Mundial. No entanto, não mostrou sinais de que mudaria sua decisão de buscar um novo emprego, mesmo depois de superar a desconfiança de público e imprensa e levar a Argentina ao vice-campeonato mundial.

A Associação de Futebol da Argentina (AFA) até tentou fazer Sabella mudar de ideia. Insistiu em sua permanência e adiou seguidas vezes a reunião entre o técnico e o presidente Julio Grondona, que selaria o fim da passagem de Sabella pela seleção.

Nesta terça, jornais argentinos dão como certa a saída do técnico, a ser oficializada nesta quarta. E já começaram a especular os candidatos a novo treinador da seleção. Tata Martino, ex-Barcelona, Diego Simeone, do Atlético de Madrid, e José Pekerman, responsável por levar a Colômbia até as quartas de final, são os principais cotados para assumir o cargo.