Além da TV, SBT vai transmitir jogos da Libertadores em aplicativo e site

Os jogos da Libertadores que serão transmitidos na TV pelo SBT também serão exibidos nas plataformas digitais da emissora. Ou seja, o público poderá assistir aos confrontos no site e no aplicativo do canal de Silvio Santos. O youtube está fora dessa operação. Portanto, a restrição imposta aos televisores em decorrência da localidade não será um problema para os espectadores.

Agora, o público poderá escolher qual jogo irá assistir no site do SBT. Conforme apurou o Estadão, serão criados dois links para os internautas acompanhearem as partidas desta quarta-feira. Um para o jogo do Palmeiras, que enfrenta o Bolívar, em La Paz, e outro para a partida do Grêmio, que enfrenta o Universidad Católica, no Chile. Ambos os confrontos acontecerão às 21h30.

A princípio, essas partidas seriam exibidas apenas na tv. O jogo do Palmeiras seria transmitido para a maior parte do Brasil, enquanto o do Grêmio apenas para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Maranhão e Paraná, nas cidades de Foz do Iguaçu e Ponta Grossa.

No entanto, a Conmebol permitu que o SBT ampliasse seu leque de espectadores, porque já autorizava a Globo, antiga detentora dos direitos de transmissão da Libertadores, a passar os confrontos no Globoplay. Portanto, desta rodada em diante, os jogos da emissora não ficam restritos à televisão.

O acordo entre Conmebol e SBT foi divulgado há cerca de uma semana e se extende até 2022. Os jogos que seriam transmitidos pelo SporTV também já possuem um novo dono. Eles serão exibidos para os assinates das operadoras de TV por assinatura Claro/NET e Sky, através da Conmebol TV, que tem produção da Bandsports. No entanto, será necessário pagar R$ 40 por mês para assistí-los.