Além de Jadson, Pablo também deve ser desfalque no Corinthians

O zagueiro Pablo dificilmente terá condições de atuar pelo Corinthians contra o Fluminense, domingo, no Maracanã. O defensor passará por exames nesta sexta-feira para saber a gravidade da lesão na coxa direita.

Pablo deixou a partida contra o Avaí com apenas 13 minutos de jogo. Ele estava voltando ao time após se recuperar de uma contratura no músculo posterior da coxa direita. O defensor não deu entrevista depois da partida, mas disse longe dos microfones que acredita que o problema seja na coxa, mas que não tem relação com a lesão passada.

Confirmando a lesão de Pablo, Pedro Henrique será o titular ao lado de Balbuena neste domingo.

O elenco do Corinthians chegou no começo da tarde desta quinta-feira em São Paulo, após o empate sem gols com o Avaí, na Ressacada. O meia Jadson, que desfalcará a equipe por pelo menos 30 dias, por causa de lesão na costela sofrida durante o jogo, ficou em Santa Catarina para visitar familiares.

O meia Rodriguinho lamentou a lesão do companheiro de time, mas disse acreditar que o substituto, seja ele quem for, dará conta do recado. "Temos elenco para suprir as ausências. Demonstramos outras vezes quem entrou e correspondeu. Mas ficamos tristes pela saída do Jadson, que é importantíssimo para a nossa criação. O Fábio Carille vai buscar alternativas", comentou o meia.

O elenco volta aos treinos na tarde desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava. Além de Jadson e, provavelmente, Pablo, Carille também não poderá contar com o meia Marquinhos Gabriel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.