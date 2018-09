Além de Marta e Modric, veja todos os vencedores do prêmio de melhores da Fifa

A Fifa anunciou nesta segunda-feira os vencedores do prêmio de melhores do mundo em diversas categorias. O destaque ficou para a brasileira Marta, eleita a melhor jogadora do mundo, e para o croata Luka Modric, que superou Cristiano Ronaldo e Salah e venceu como o melhor atleta da temporada.

O evento também anunciou a seleção da temporada. Dois brasileiros apareceram no considerado time ideal. Na lateral-direita, Daniel Alves foi o eleito, embora não tenha ido para a Copa do Mundo na Rússia, por causa de uma lesão. No lado esquerdo, Marcelo foi o escolhido, após boa temporada com a camisa do Real Madrid.

Veja a lista dos vencedores do prêmio de melhor do mundo pela Fifa

Prêmio Puskas - Mohamed Salah

Melhor Treinador masculino - Didier Deschamps

Melhor goleiro - Thibaut Courtois

Melhor Treinador feminino - Reynald Pedros

Melhor torcida - Torcida do Peru

Prêmio Fair-play - Lennart Thy

Onze do ano - David De Gea, Dani Alves, Raphäel Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric, N'Golo Kanté, Eden Hazard, Lionel Messi, Kylian Mbappé e Cristiano Ronaldo

Melhor Jogadora do ano - Marta

Melhor Jogador do ano - Luka Modric