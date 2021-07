Além de Messi: relembre outros atletas leais a um só clube durante a carreira

Ao que tudo indica, Lionel Messi fica no Barcelona. Segundo a imprensa catalã, após semanas de imbróglio pela renovação de contrato, o argentino de 34 anos teria aceitado uma diminuição salarial para prolongar seu vínculo com o clube espanhol por mais cinco anos, encerrando os rumores de uma possível transferência para outro gigante europeu — Manchester City e Paris Saint-Germain eram os principais interessados.

Deste modo, o jogador seis vezes melhor do mundo terminará seu novo ciclo no clube aos 39 anos de idade caso cumpra o novo acordo com o Barcelona novamente até o fim. O fato colocaria o atacante eleito seis vezes melhor do mundo no rol de atletas que atuaram profissionalmente apenas por um único clube de futebol.

Há 21 anos no Barça, Messi desembarcou na Espanha com 12 anos de idade para integrar as categorias de base do time catalão. Estreou profissionalmente em 2004, aos 17 anos, e teve como primeiro grande parceiro de equipe o brasileiro Ronaldinho Gaúcho.

Relembre outros atletas que, assim como Messi, atuaram somente por um único clube:

Marcos

Ídolo do Palmeiras, o ex-goleiro Marcos atuou por 20 anos com a camisa alviverde, sendo um dos protagonistas da conquista da Libertadores de 1999. Suas defesas milagrosas no torneio lhe renderam a alcunha de "São Marcos" pela torcida palmeirense.

Titular da meta brasileira no pentacampeonato na Copa de 2002, Marcos permaneceu no Palmeiras para a disputa da Série B no ano seguinte mesmo em alta no futebol nacional e internacional. Após inúmeras lesões, se aposentou em 2012 com 532 jogos com a camisa alviverde, o sétimo que mais atuou pelo clube.

Paolo Maldini

Um dos principais nomes da escola italiana de zagueiros, Paolo Maldini é até hoje reconhecido como um dos melhores de todos os tempos na sua posição. Passou os 25 anos de sua carreira profissional defendendo o Milan, se aposentando em 2009, aos 41 anos de idade.

Com 902 partidas disputadas pelo clube de Milão e 25 títulos, Maldini teve a camisa 3 aposentada pelo clube. Seu pai, Cesare Maldini (1932 - 2016), também é um dos ídolos da torcida do Milan.

Nilton Santos

Jogador de boa marcação e habilidade no apoio, Nilton Santos foi o precursor entre os laterais que buscavam o ataque. Atleta de destaque internacional com a seleção brasileira, presente nas campanhas campeãs de 1958 e 1962, atuou profissionalmente apenas pelo Botafogo, clube pelo qual era apaixonado.

Apelidado de "Enciclopédia do futebol", defendeu o time carioca entre 1948 e 1964, somando 723 partidas. É até hoje o jogador que mais vezes vestiu o alvinegro do Rio de Janeiro. Após sua morte, em 2013, aos 88 anos, a prefeitura do Rio mudou o nome do Estádio Olímpico João Havelange — o Engenhão, na Zona Norte do Rio, para Estádio Olímpico Nilton Santos.

Puyol

Notável por sua liderança à frente do Barcelona em meados dos anos 2000 e no início da última década, Carles Puyol atuou por 15 anos no time catalão. Um dos símbolos do resgate do clube às grandes conquistas, o zagueiro atuou 593 vezes com a camisa do Barça, conquistando 19 títulos, incluindo três Ligas dos Campeões.

Leandro

Um torcedor em campo. Era assim que podia ser definido Leandro, lateral direito que marcou época no vitorioso Flamengo da década de 80, tendo companhia de craques como Zico, Júnior, Adílio e Andrade. Com a camisa rubro-negra, fez 415 jogos entre 1978 e 1990.

Um dos melhores do país na sua posição, fez parte do elenco estelar da seleção brasileira para a Copa de 1982. Se aposentou precocemente, aos 31 anos, devido a inúmeras lesões.

Franceso Totti

Se o brasileiro Falcão é o rei de Roma, equipe da capital italiana, Franceso Totti certamente foi seu sucessor na passagem da coroa. idolatrado pela torcida, jogou 786 vezes pelo clube, sendo um dos principais responsáveis pelo fim do jejum de títulos no Campeonato Italiano, em 2001.

Campeão com a seleção italiana na Copa do Mundo de 2006, o atacante abriu mão de uma transferência para o "galático" Real Madrid — na época com Ronaldo, Zidane, Figo, Roberto Carlos e Beckham — para seguir na Roma. Se aposentou em 2017 aos 39 anos.

Pepe

Companheiro de Pelé no time que fez história pelo Santos na década de 60, Pepe dedicou toda sua carreira como jogador ao alvinegro praiano. Ao lado do Rei, conquistou títulos importantes, como as Libertadores de 1962 e 1963 — bem como os dois Mundiais daqueles anos —, além de seis campeonatos nacionais. Pela seleção brasileira, fez parte dos elencos campeões em 1958 e 1962.

Ao todo, o "Canhão da Vila" fez 741 partidas e marcou 403 gols com a camisa do Santos. Se aposentou em 1969, aos 34 anos de idade, iniciando a carreira de treinador nas categorias de base do clube.