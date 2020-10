Além de Pelé, veja outros craques do futebol que fazem aniversário em outubro

Outubro poderia muito bem ser considerado o mês dos craques do futebol. Como se não bastasse Pelé ter nascido neste mês, Garrincha e Maradona, eternizados no hall das lendas da modalidade, também contemplam a lista de aniversariantes. Desta forma, o Estadão relembra cinco nomes do futebol mundial que nasceram em outubro. Veja, a seguir, quem são eles:

1. Didi - 8 de outubro

Waldir Pereira - ou simplesmente Didi - nasceu em 1928 e foi um dos primeiros jogadores a se tornar ídolo em time do Brasil. Ele jogou no Botafogo e no Real Madrid. Em decorrência de seus potentes chutes, foi apelidado pelos cronistas da época de "Folha Seca". Isso porque a bola saía de seus pés e chegava às redes adversárias de forma imprevisível. Os goleiros não sabiam ao certo onde ela iria parar, assim como a trajetória de uma folha seca ao cair no chão. Esses chutes também lhe renderam uma vaga na seleção brasileira, onde foi campeão de duas Copas do Mundo, em 1958 e 1962. Ele completaria 92 anos.

2. Pelé - 23 de outubro

O selo de mês dos craques poderia ser estampado com uma foto de Pelé. Nascido em 1940, em Três Corações, ele é o único jogador do planeta vencedor de três Copas do Mundo (1958, 1962 e 1970). Não à toa, é chamado de Rei de do futebol. Ao longo de toda sua carreira, jogou apenas em dois times. No Santos e no New York Cosmos, onde se aposentou. Ele completou oito décadas de vida neste ano.

3. Garrincha - 28 de outubro

Manoel Francisco dos Santos, o Mané Garrincha, nasceu em 1933, no Rio, e é considerado um dos maiores dribladores do mundo. Assim como Didi, ele fez sucesso no Botafogo. Jogou no alvinegro carioca entre 1960 e 1970. Sua ginga, capaz de deixar seus adversários atordoados, fez com que ele chegasse à seleção brasileira, onde foi campeão das Copas de 1958 e 1962. Ele completaria 87 anos.

4. Maradona - 30 de outubro

Diego Armando Maradona é considerado um dos jogadores mais ilustres do mundo. O canhoto brilhou no Boca Juniors, no Barcelona e tornou-se uma espécie de entidade do Napoli. Sua maior conquista, no entanto, foi pela seleção nacional. Ele comandou o esquadrão argentino na campanha do título mundial de 1986. Maradona completará 60 anos nesta semana. Atualmente, ele treina o Gimnasia y Esgrima.

5. Van Basten - 31 de outubro

O mês se encerra com o dia do nascimento de Marco van Basten, um dos maiores nomes do futebol holandês. Além de ser o mais novo da lista, - nasceu em 1964 -, o atacante foi também o que encerrou sua carreira mais cedo. Após uma série de lesões no joelho, ele foi obrigado a pendurar as chuteiras. Isso com 28 anos. Apesar da aposentadoria precoce, Van Basten fez história por clubes onde passou. O principal feito foi obtido no Milan, onde venceu duas Ligas dos Campeões. Na seleção holandesa, conquistou a Eurocopa de 1988, ano em que ganhou sua terceira e última Bola de Ouro.