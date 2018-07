Além do atacante Barcos, Grêmio tenta fechar com André Santos

PORTO ALEGRE - O atacante Barcos é apenas um dos jogadores que podem acertar com o Grêmio nesta sexta-feira. O clube gaúcho corre contra o tempo para fechar também com o lateral-esquerdo André Santos. O jogador do Arsenal já tem tudo acertado com os gaúchos, mas ele só será contratado caso consiga ser inscrito na CBF ainda nesta sexta, para poder jogar a Copa Libertadores da América.

A estreia na fase do grupos está marcada para a próxima quinta-feira, contra o Huachipato, em Belo Horizonte, mas o problema é que a CBF entra em recesso para o carnaval, voltando a funcionar apenas um dia antes. E o Grêmio tem até as 19 horas desta sexta para receber toda a documentação do Arsenal e inscrever o jogador na CBF.

Se a papelada não chegar a tempo, o Grêmio cancelará a negociação, já que só quer o jogador para a disputa da Libertadores. André Santos, ex-Corinthians, chegaria para ser titular, na vaga de Alex Telles. O até então titular, Fábio Aurélio, está machucado.

Neste sábado, com os reservas, o Grêmio enfrenta o Juventude. Na última rodada, o time tricolor goleou o São José por 5 a 1, mas com sua equipe principal.