Votação: Além do Brasil, qual a seleção nacional preferida dos brasileiros?

A globalização do futebol faz com que a adoração de muitos torcedores brasileiros não fiquem apenas pelos clubes do exterior, principalmente europeus. Existe também muita gente que torce para seleções nacionais de outros países, que não o Brasil. Ou até torcem para o time de Tite, mas há um carinho especial por algum outro time nacional.

Os motivos para torcedores terem um apreço por outras seleções são dos mais variados. Há quem torça por uma seleção pela história do país, por homenagem aos ancestrais, gostar da cor do uniforme ou simplesmente por achar que tal seleção apresenta algo que se enquadre naquilo que o fã gosta e entende como o futebol bem jogador. Assim, o Estado quer saber qual a seleção nacional preferida, exceto o Brasil.