Alemães levam Copa para um país ainda não unificado no futebol

Em 1954, 1974 e mesmo em 1990, não se pode dizer que os alemães foram campeões mundiais de futebol - apenas os alemães ocidentais. Embora o Muro de Berlim tenha caído em novembro de 1989, a unificação ocorreu em outubro de 1990, depois do Mundial da Itália, quando a Alemanha bateu a Argentina por 1 a 0 na final. Ao vencer de novo os argentinos neste domingo, 13, pelo mesmo placar, a Alemanha unificada alcançou portanto sua primeira conquista.

O ineditismo deste triunfo pós-unificação é puramente simbólico, avalia o escritor Uli Hesse, ex-treinador de equipes juvenis na Alemanha. Autor de Tor! The Story of German Football (Gol! A História do Futebol Alemão), lançado em 2003, ele se tornou uma referência mundial em associar a história de seu país à de seu esporte preferido. "Nem mesmo o fato de que este seria o primeiro time multicultural a vencer uma Copa é um tema na Alemanha. A importância é esportiva, pelo fato de que estivemos muito perto nos últimos Mundiais", diz.

Não há grandes teses sobre o título inédito "deste" país talvez porque na prática, ao menos no futebol, ainda não existe "uma" Alemanha. Os orientais não têm representantes na primeira divisão e apenas o meia Toni Kross é do antigo terreno socialista. O país formou uma seleção multicultural, um modelo de integração e tolerância, mas o Leste continua marginalizado. No antigo território comunista, parecem não nascer craques.

Nem sempre foi assim. Durante a Guerra Fria, os orientais tinham um time capaz de encarar os ocidentais - tanto que venceram o confronto mais importante entre os dois países, há 40 anos. Foi no Mundial de 1974, quando os dois países ficaram no mesmo grupo.

Em um jogo cultuado por sua carga histórica - uma disputa entre socialismo e capitalismo em que o único argumento válido seria o placar - Jürgen Sparwasser entrou virou herói de "meio mundo" ao fazer o gol do 1 a 0 aos 23 do segundo tempo. "Aquilo foi mais importante que uma final de Mundial", diz Hesse. A seguir, os principais trechos da entrevista com o escritor alemão.

Em futebol, a Alemanha continua dividida 24 após a reunificação? Por que não há sequer um time da antiga Alemanha Oriental na primeira divisão?

Tem a ver com dinheiro, principalmente. O Leste ainda está em desvantagem economicamente. Os clubes ainda sofrem com os anos de falta de gerenciamento que vieram depois do fim do país. Os times foram jogados dentro de um capitalismo que eles não entendiam e cometeram inúmeros erros. Ainda assim, isso deve mudar logo. O RB Leipzig deve chegar à Bundesliga, o Campeonato Alemão, em dois ou três anos.

No Brasil, depois do 7 a 1 sofrido, se fala muito das escolinhas que os clubes alemães foram obrigados a ter por lei depois da derrota de 2002. Se estes centros são mesmo modelo, porque os melhores jogadores só vêm da antiga Alemanha Ocidental?

De fato, isso é estranho. Apenas Toni Kroos vem do Leste. Alguns anos atrás, havia três ou quatro jogadores nascidos no Leste. Haveria outro neste time, se Marcel Schmelzer não tivesse se lesionado. Uma explicação é que o Leste tinha menos população. Em 1989, havia apenas 16 milhões de habitantes na Alemanha Oriental e 64 milhões na Ocidental.

Em 2002, a Alemanha tinha sete jogadores do Leste e hoje só há Kroos. Por outro lado, há vários descendentes de imigrantes, de diferentes países e religiões. Como explicar isso?

De novo, com números. Três anos atrás, uma pesquisa mostrou que 19% dos alemães eram descendentes de imigrantes. Isso está refletido na seleção. A Alemanha não teve imigração por muitos anos, muito em razão da Segunda Guerra. Perdemos todas as colônias e ninguém queria se mudar para a Alemanha depois do conflito. Isso mudou nos anos 1970. Quando fui técnico de categorias de base, no final dos anos 1990, havia meninos de todo o mundo no meu time. Era uma questão de tempo até a seleção alemã principal se tornar multicultural.

Mas por que é mais fácil ver na seleção descendentes de imigrantes, que em geral buscam a vida melhor nas cidades do Oeste, do que achar bons jogadores no Leste?

Não se pode generalizar. Jovens do Leste não têm referências, não têm um grande clube em sua cidade, talvez por isso eles não sigam adiante no futebol. E há menos jovens praticando futebol no Leste do que no Oeste.

Se Kroos, o único originário do Leste, tivesse marcado o gol do título, isso teria um significado importante por sua origem?

Não. A maior parte das pessoas nem sabe que ele é do Leste, pois foi para o Bayern de Munique quando tinha 16 anos. Claro que o efeito seria diferente em Rostock, onde ele jogou na infância, e em Greifswald, sua cidade natal. Mas a maioria não lembra dele como um jogador do Leste ou do Oeste, mas sim do Bayern.

Então o primeiro título de uma Alemanha unificada, para os alemães, é apenas uma curiosidade?

Em comparação com os Mundiais de 1954 e de 1990, não há um significado histórico associado. É importante esportivamente. Nem mesmo o fato de que este seria o primeiro time multicultural a vencer uma Copa do Mundo é um tema nos jornais. O enfoque é: a Alemanha esteve tão perto de conquistar o troféu nos últimos Mundiais que ela realmente merece ganhar agora.

Ficou a impressão de que o Mundial de 2006 na Alemanha sedimentou a reunificação, como povo e nação. Você concorda?

Sim e não. O Mundial de 2006 foi importante para o país como um todo, é verdade. Era o momento de apresentar uma nova Alemanha para o mundo, um país real, não um estereótipo. Tivemos sucesso, acredito, pois todo mundo ficou admirado sobre como os alemães eram amigáveis. Se isso aproximou Leste e Oeste, realmente não sei.

No Mundial de 1974, a Alemanha Oriental venceu a Ocidental por 1 a 0. Lembra daquele jogo? Por quem torceu?

Eu tinha só 8 anos e torci pelo Oeste, era onde eu vivia. Mesmo pessoas do Leste torceram para o Oeste, pelo que estava em jogo.

É razoável a teoria de que o Oeste entregou aquele jogo para pegar adversários mais fáceis adiante? Os orientais, que ficaram em primeiro no grupo, enfrentaram Argentina, Brasil e Holanda. Os ocidentais pegaram Polônia, Suécia e Iugoslávia e foram campeões.

Esta teoria da conspiração não tem sentido, por duas razões. Primeiro, porque quando o jogo ocorreu ambos não sabiam quem poderiam enfrentar. Os outros grupos jogavam no dia seguinte. Mas a razão principal é outra. Aquele era o jogo mais importante desde o Mundial de 1954. Pelo peso histórico, muito mais importante do que uma final de Copa do Mundo.