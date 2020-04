Alemanha adia reunião para discutir retomada do campeonato

A Bundesliga, responsável péla organização das duas primeiras divisões do Campeonato Alemão, anunciou nesta terça-feira o adiamento de uma reunião com os seus clubes. O encontro teria o objetivo de estudar um possível cronograma para a retomada do torneio nacional, ainda que sem a presença de público nos estádios.

A reunião, que envolveria times das duas primeiras divisões, estava marcada para a próxima sexta-feira. Agora, porém, foi adiada em quase uma semana, para o dia 23 de abril.

A liga esperava retomar as atividades no próximo mês, mas a legislação da Alemanha permite que várias autoridades estaduais e federais obstruam a realização das partidas caso estejam em desacordo.

Em um comunicado, a Bundesliga disse que os 36 clubes das duas divisões precisam de mais tempo para se preparar e que quaisquer decisões tomadas "serão baseadas na tomada de decisões políticas na esfera federal e no nível estadual na próxima semana."

Nos últimos dias, vários clubes alemães retomaram a rotina de treinos, ainda que em atividades bem diferentes das que eram realizadas antes da pandemia do coronavírus. A prioridade das equipes é fazer trabalhos que não exponham aos jogadores a contatos muito próximos.

Os trabalhos costumam ser realizados em quartetos e com o vestiário fechado, além de haver conversas contínuas com médicos. Mas a retomada dos jogos ainda parece distante, sendo que o Campeonato Alemão está suspenso desde 13 de março e ainda que o país tenha uma das taxas de mortalidade mais baixas do mundo pela covid-19.