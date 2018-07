Alemanha amarga mais 3 desfalques para Eliminatórias

Kroos será desfalque por causa de uma inflamação no joelho, enquanto o jogador do atual bicampeão alemão enfrenta uma forte gripe. Curiosamente, o irmão gêmeo do volante, o meia Lars Bender, do Bayer Leverkusen, havia sido cortado da seleção no último domingo, por causa de uma lesão no calcanhar.

Com isso, a Alemanha passou a contabilizar mais três desfalques na seleção que já contabilizava outras baixas para os duelos diante do Casaquistão. O técnico Joachim Löw, que ainda não decidiu se irá chamar substitutos para os atletas cortados, não terá o meia-atacante Marco Reus, suspenso da primeira partida diante dos casaques, os zagueiros Mats Hummels e Holger Badstuber, ambos lesionados, e o atacante Miroslav Klose, também contundido.

Até agora invicta nas Eliminatórias da Copa de 2014, a Alemanha lidera o Grupo C do qualificatório europeu, com dez pontos, enquanto a Suécia é a vice-líder da chave, com sete, e a Irlanda a figura no terceiro lugar, com seis.