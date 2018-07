Alemanha atropela a Irlanda e mantém 100% nas Eliminatórias Europeias

DUBLIN - A Alemanha voltou a mostrar, nesta sexta-feira, o futebol envolvente que é a marca de sua nova geração. Jogando em Dublin, a seleção alemã não tomou conhecimento da Irlanda e atropelou por 6 a 1, em jogo válido pela terceira rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2014.

Duas das estrelas da nova geração do futebol alemão fizeram dois gols cada: Marco Reus, do Borussia Dortmund, e Toni Kross, do Bayern de Munique, de 23 e 22 anos, respectivamente. Özil, de pênalti, e Klose completaram a goleada da Alemanha. O artilheiro, aliás, estava há cinco jogos sem marcar pela Alemanha.

Estrela do Borussia Dortmund, Reus fez os dois primeiros. Num, apareceu por trás da zaga e completou cruzamento vindo da esquerda. Em outro, bateu cruzado da ponta esquerda, sem chance de defesa.

No segundo tempo, Özil marcou de pênalti e Klose transformou a vitória em goleada. Num rebote, de primeira, Kroos fez o quinto gol. Para fechar a contagem, o volante recebeu do lado direito e bateu forte, no canto oposto do goleiro. Nos acréscimos, Keogh descontou.

Também pelo Grupo C, a Suécia foi assustada pelas Ilhas Faroe, que saíram vencendo em casa, num gol de Baldvinsson. Mas aí Ibrahimovic resolveu decidir o jogo. Foi dele o belo passe para Kacaniklic empatar. Depois, o craque do PSG recebeu de Wernbloom e, mesmo pegando esquisito na bola, virou para 2 a 1.

Com os resultados, a Alemanha lidera com nove pontos em três jogos. A Suécia também só venceu, mas soma seis pontos, porque só fez duas partidas até aqui. Em terceiro aparece a Irlanda, com três pontos em dois jogos. Em Astana, Casaquistão e Áustria empataram em 1 a 1 e conquistaram seus primeiros pontos. As Ilhas Faroe estão em último, após três derrotas.