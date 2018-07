Alemanha avalia liberar participação da China sub-20 na 4ª divisão nacional

A Federação Alemã de Futebol está avaliando uma proposta para permitir que a seleção sub-20 chinesa faça parte da quarta divisão nacional, disputando partidas que terão caráter amistoso contra os times da competição.

A Liga Regional do Sudoeste, uma das competições que compõem a quarta divisão nacional, é disputada por 19 clubes. Com isso, em suas 38 rodadas, sempre há um clube de "folga". Esse então, seria o adversário da seleção sub-20 da China, que usaria os confrontos como preparação para a Olimpíada de 2020, em Tóquio.

"Nada foi definido ainda, mas os clubes estão todos a favor", disse Felix Wiedemann, o presidente da liga, à agência de notícias The Associated Press nesta quinta-feira. "Há muito interesse nisso. É importante dizer que não haverá pontos em disputa, então não influenciaria o resultado da liga".

Os clubes receberiam cerca de 15 mil euros (aproximadamente R$ 56 mil) em compensação pelos dois jogos contra o selecionado chinês, se o plano for aprovado. A equipe chinesa pretende se instalar perto de Heidelberg, no estado de Baden-Württemberg.

Os membros da Liga Regional do Sudoeste vão se encontrar em 11 de julho, quando uma decisão será tomada em conjunto com a federação alemã, explicou Wiedemann. A competição começará no final do mês.

China e Alemanha fecharam um parceria de cinco anos em novembro de 2016, com a intenção de desenvolver o futebol no país com treinamentos e outros programas. A seleção chinesa só participou de uma edição da Copa do Mundo, em 2002.