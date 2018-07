Alemanha bate Casaquistão fora de casa e segue 100%

A seleção alemã entrou em campo embalada por vitórias sobre Bélgica, Azerbaijão e Turquia e dominou o primeiro tempo, mas Toni Kross e Ozil desperdiçaram boas chances de gol. A situação se modificou na etapa final e os alemães abriram o placar logo aos 4 minutos. Ozil lançou Podolski, que passou na grande área para Klose e girou e bateu para o gol, sem chances de defesa.

O segundo gol da Alemanha saiu aos 29 minutos e foi marcado por Mario Gomez, que tabelou com Podolski, se livrou da marcação e finalizou. A seleção alemã definiu a sua vitória aos 40 minutos, com Podolski, que recebeu na direita, avançou pelo meio em velocidade e chutou forte, na grande área.

No outro jogo já disputado pelo Grupo A, o Azerbaijão derrotou a Turquia por 1 a 0, em casa, com gol marcado por Rashad Sadygov, aos 38 minutos do primeiro tempo. Com o resultado, o Azerbaijão somou os seus primeiros três pontos, enquanto a Turquia segue com seis pontos.