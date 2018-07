Alemanha bate Espanha por 1 a 0 na final e conquista título da Euro Sub-21

A Alemanha venceu e Espanha por 1 a 0, nesta sexta-feira, em Cracóvia, na Polônia, na final da Euro Sub-21, conquistando o segundo título desta competição de base em sua história. Os alemães já haviam vencido a edição de 2009.

A partida foi marcada por muita disputa entre as duas seleções. A primeira grande jogada ocorreu aos 7 minutos, quando o alemão Meyer, com uma ótima cabeçada, acertou a trave do goleiro espanhol Arrizabalaga. Aos 11 minutos, Bellerín, da Espanha, cabeceou com perigo para o gol alemão. Aos 15, os alemães chegaram novamente em boa jogada do atacante Gnabry, que dominou na área e chutou com perigo de canhota.

O primeiro gol do duelo veio aos 39 minutos. O time da Alemanha abriu o placar da final com Weiser, que desviou de cabeça com categoria, encobrindo o goleiro Arrizabalaga após ótimo cruzamento de Toljan.

No segundo tempo, o jogo seguiu com muita intensidade e ambas as equipes se lançando para o ataque. Mas a Espanha claramente tinha mais fome de bola, por estar em desvantagem no placar. Aos 12 minutos, Saúl matou a bola no peito, ainda fora da área, e disparou, obrigando o goleiro Pollersbeck a fazer uma ótima defesa.

Mas, aos 15 minutos, a Alemanha quase ampliou o marcador com Gnabry. O atacante, após falha do espanhol Meré, recebeu um belo passe e arrancou pela esquerda. Já na pequena área, ele chutou, mas Arrizabalaga fez grande defesa e evitou o gol alemão. Na cobrança de escanteio, Kempf desviou de cabeça e a bola saiu com muito perigo.

A Espanha revidou aos 27 minutos em grande jogada individual de Ceballos, que chutou da entrada da área. A bola, mais uma vez, passou muito perto do gol. Aos 30 minutos, Deulofeu recebeu na esquerda, cortou para o meio e chutou para o gol, mas houve desvio no meio do caminho. O time espanhol seguiu buscando o empate e teve mais posse de bola, mas não conseguiu furar o bloqueio alemão.

O selecionado espanhol perdeu a oportunidade de obter o pentacampeonato do Campeonato Europeu Sub-21 neste novo formato, iniciado em 1978. O país venceu as edições de 1986, 1998, 2011 e 2013. A Itália é a maior vencedora do torneio, com cinco títulos conquistados, em 1992, 1994, 1996, 2000 e 2004.