Alemanha celebra classificação à Copa e chance de defender o título na Rússia

Os jogadores da seleção alemã celebraram muito a vitória sobre a Irlanda do Norte nesta quinta-feira, por 3 a 1, no estádio Windsor Park, em Belfast. Não foi por acaso. O resultado garantiu a equipe na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, na busca pelo bicampeonato.

Além de festejar a classificação antecipada, os atletas destacaram a confiança da atual campeã em defender o título obtido na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, e conquistar o quinto título da história da equipe.

"Foi importante marcar o primeiro gol cedo, então pudemos acalmar nossos nervos. Dominamos o jogo", avaliou Sebastian Rudy, autor do primeiro gol nesta quinta. "E é claro que queremos defender nosso título. Não estamos indo para a Rússia apenas para participar. Queremos alcançar algo lá."

O zagueiro Jérôme Boateng também festejou a classificação e destacou a campanha alemã nas Eliminatórias - venceu as nove partidas, marcou 38 gols e sofreu apenas três. "O fato é que já estamos classificados e fizemos uma grande campanha. E queremos destacar que ganhamos aqui, onde a Irlanda do Norte ainda não havia perdido. E marcando três gols", apontou.

Também satisfeito com o resultado, o técnico Joachim Löw enalteceu a atuação alemã. "Estamos felizes com o resultado, mesmo que tenha sido um jogo difícil", analisou. "A Irlanda do Norte estava solidamente focada na defesa, então foi importante marcar o primeiro gol cedo. E, é claro, com o jogo nas mãos, marcamos o segundo rápido, controlamos e permanecemos alertas até o fim."