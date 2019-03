Alemanha completa calendário para 2019 com clássico contra Argentina

Após o decepcionante desempenho em 2018, com eliminação precoce na Copa do Mundo e rebaixamento na recém-criada Liga das Nações, a seleção da Alemanha completou o seu calendário para 2019. Nesta sexta-feira, a Federação Alemã de Futebol anunciou que a sua equipe nacional vai enfrentar a Argentina em 9 de outubro, em amistoso marcado para Dortmund.

A data era única das reservadas pela Fifa para compromissos das seleções que a Alemanha ainda não havia definido contra quem jogaria. A equipe entrará em campo pela primeira vez no ano em 20 de março, em Wolfsburg, para amistoso contra a Sérvia. Depois, terá sete compromissos pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2020, sendo o primeiro deles no dia 24, contra a Holanda, em Amsterdã. E fará um segundo amistoso em 2019, exatamente esse diante da Argentina.

O compromisso, que foi marcado para o Signal Iduna Park, é um dos grandes clássicos do futebol, tendo decidido as edições de 1986, 1990 e 2014 da Copa do Mundo, com os alemães tendo vencido as duas últimas finais e perdido a primeira.

"Era o desejo da nossa liderança esportiva ter a oportunidade de desenvolver o elenco e testá-lo contra uma equipe excepcional. A Argentina está entre as principais nações no futebol mundial", disse Reinhard Grindel, o presidente da Federação Alemã de Futebol.

Diretor da seleção alemã, Oliver Bierhoff, destacou que o clássico pode ser uma boa oportunidade de desenvolvimento para o objetivo da equipe de voltar a ser protagonista no futebol de seleções. "É importante para nós competir com os melhores times do mundo, já que queremos voltar ao topo do futebol mundial", afirmou.