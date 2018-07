Alemanha convoca Bender para substituir Schweinsteiger

O meia Bastian Schweinsteiger, autor de um dos gols alemães, recebeu mais um cartão amarelo e está suspenso para o próximo jogo, novamente contra o Casaquistão, desta vez em casa, na cidade de Nuremberg, na terça-feira.

Sem Schweinsteiger, o treinador convocou neste sábado o meia Sven Bender, do Borussia Dortmund. O jogador ficou fora do jogo de sexta por causa de uma gripe. Com a vitória fora de casa, a seleção alemã disparou na liderança do Grupo C. Abriu cinco pontos sobre a Suécia, que ainda tem um jogo a menos na tabela.