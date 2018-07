Alemanha critica escolha do Catar para sediar Copa O presidente da Federação Alemã de Futebol voltou a criticar a decisão da Fifa de escolher o Catar como sede da Copa do Mundo de 2022, dizendo que o país do Golfo Pérsico é muito pequeno para receber a competição. Theo Zwanziger afirmou que o Catar tinha sido avaliado como o pior de todos os candidatos para sediar o torneio.