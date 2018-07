Alemanha define no 1º tempo, bate Irlanda do Norte e segue 100% nas Eliminatórias

Com uma atuação eficiente e decisiva no primeiro tempo, a seleção da Alemanha faturou sua terceira vitória nas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo e garantiu o 100% de aproveitamento na competição. As três vitórias em três jogos deixam os alemães na liderança isolada do Grupo C.

Jogando em Hanover, o time da casa derrotou a Irlanda do Norte por 2 a 0. Ambos os gols foram marcados no primeiro tempo, com uma diferença de apenas quatro minutos. Após forte pressão nos instantes iniciais da partida, a contagem foi aberta aos 12, com chute colocado de Draxler, sem dar chances ao goleiro McGovern.

Apenas quatro minutos depois, levantamento na área achou Hummels, que desviou de cabeça. Khedira, na pequena área, só completou, também de cabeça, para marcar o segundo gol dos anfitriões. Diante da boa vantagem, a Alemanha desacelerou e a Irlanda cresceu no fim do primeiro tempo. Teve chance de descontar aos 38 e aos 41 minutos.

Para o segundo tempo, o técnico Joachim Löw trocou Özil por Gündogan. A alteração pouco acrescentou ao jogo, que seguia com domínio alemão, embora sem o mesmo ímpeto do primeiro tempo. Kroos e Khedira tiveram chances de ampliar o placar. Do outro lado, a Irlanda não repetiu o bom volume do fim do primeiro tempo e voltou a jogar recuada.

Com amplo domínio no meio-campo, o time alemão arriscou menos na segunda etapa e não teve problemas para administrar a vantagem. O triunfo levou a Alemanha aos nove pontos, sem ser ameaçada na liderança da chave. A segunda colocação segue com o Azerbaijão, que empatou sem gols com a República Checa, também nesta terça, em Ostrava, e tem agora sete pontos.

Em outro jogo do Grupo C, a Noruega demorou para engrenar, mas acabou goleando a frágil seleção de San Marino por 4 a 1, em Oslo. Curiosamente, o primeiro gol da partida, em favor da Noruega, foi contra, em lance no qual o zagueiro Davide Simoncini marcou contra o goleiro Aldo Simoncini, seu irmão gêmeo na equipe de San Marino.

Mattia Stefanelli marcou o primeiro e único gol de San Marino na competição até agora. Foi o primeiro gol da equipe como visitante nas Eliminatórias da Copa desde 2001. O gol chama a atenção também para o fraco rendimento geral do time, uma vez que foi apenas o 21º gol de San Marino em 138 jogos disputados.

Com o resultado, a Noruega faturou sua primeira vitória e chegou aos primeiros pontos na chave. Os três pontos deixam o time norueguês na quarta colocação. A terceira posição está com a Irlanda do Norte, com cinco pontos. A República Checa soma dois pontos e San Marino segue em último, ainda sem pontuar.