Alemanha deixa marca de Klose em segundo plano e adia festa

A seleção da Alemanha aposta em novo gol de Klose nesta Copa do Mundo, mas o atacante está reticente e nem mostra muito entusiasmo com o recorde de artilharia mundial no torneio. Oliver Bierhoff, diretor de seleções e ex-centroavante da equipe, garante que vem mais por aí. "Tenho certeza de que ele vai marcar mais gols. Estamos felizes pelo feito e temos de dar os parabéns para ele. É um jogador experiente e importante para o grupo", avisou o dirigente.

Só que Klose prefere manter os pés no chão e não promete gols. "Espero que saia mais, mas não sei. O importante é a equipe jogar melhor", disse o atleta, que igualou a marca de Ronaldo, com 15 gols em Copas. "Ele é um grande atacante, grande homem, e é um prazer estar ao seu lado agora", continuou o centroavante.

O jogador é reserva de Thomas Müller, que foi muito bem na estreia da Alemanha, mas diante de Gana, no último sábado, acabou sofrendo um corte na cabeça no final do duelo. "Ele é muito forte. Acredito que vai poder jogar a próxima partida", disse Bierhoff. Desta forma, Klose continuará no banco. Mas estará saboreando outro feito: igualou Pelé ao marcar gols em quatro Copas seguidas.

Talvez o empate por 2 a 2 com Gana tenha esvaziado um pouco a festa pela marca de Klose, mas dá a impressão que ele festejou mais o fato de ter empatado o jogo do que ter igualado o recorde. "Não teve festa ainda, estou tranquilo", disse o artilheiro. Bierhoff complementou. "A comemoração será apenas após nossa participação na Copa".