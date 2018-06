Alemanha derrota a invicta Hungria e é a grande seleção da Copa de 1954

Além da Hungria, o time alemão era um dos melhores da época e seu técnico, Sepp Herberger, pode ser considerado um estrategista. Responsável direto pela vitória na decisão, no jogo que ficou conhecido como “O Milagre de Berna” – seu time não tinha todo o talento dos rivais húngaros, mas contava com o craque e capitão do time, Fritz Walter.

A seleção alemã reunia força física e obediência tática exemplares e deram um jeito de “enganar” os favoritos para o título. No jogo da primeira fase, que terminou com vitória da Hungria por 8 a 3, ele mandou a campos seus reservas e assim preservou a saúde de seus principais jogadores, além de ter estudado as principais jogadas ofensivas da equipe húngara.

A tática deu certo e na decisão, os alemães conseguiram controlar os nervos e viraram a partida para ficar com o título.