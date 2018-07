Alemanha derrota Grécia e avança à semifinal da Euro

Lahm, Khedira, Klose e Reus marcaram os gols da Alemanha na partida que contou com um tempero extracampo. Os dois países vivem situações opostas na zona do Euro. Em franca decadência econômica, a Grécia aponta a Alemanha, maior potência europeia, como uma das responsáveis pelas fortes exigências demandadas pelas entidades de crédito da Europa. Líder da Alemanha, a chanceler Angela Merkel estava presente no jogo desta sexta.

Com a bola rolando, o domínio econômico se refletiu dentro de campo. O técnico Joachim Löw surpreendeu ao deixar o artilheiro Mario Gomez, com três gols em dois jogos, no banco. Klose começou como titular, assim como Schuerrle e Reus. Mesmo com mudanças, a Alemanha começou melhor, pressionando a defesa rival. Klose chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado. O gol saiu, enfim, aos 39 minutos de jogo, em belo chute de Lahm, de fora da área.

Mesmo acuada, a Grécia conseguiu reagir no início da segunda etapa. Após rápido contra-ataque, Samaras aproveitou cruzamento rasteiro na área e empatou a partida, aos 10. Mas a reação foi abafada logo na sequência. Cinco minutos depois, Khedira encheu o pé, após levantamento na área, e mandou para as redes.

A partir daí, a Alemanha consolidou seu domínio, sem levar maior perigo na defesa. Klose, que começara no lugar do artilheiro Mario Gomez, marcou o terceiro, aos 23 minutos. E Reus ampliou aos 29. A Grécia ainda descontou aos 43, em cobrança de pênalti de Salpingidis. O lance, questionável, surgiu um toque de mão da zaga.

Na semifinal, a seleção alemã terá pela frente o vencedor do confronto entre Inglaterra e Itália, que se enfrentam em Kiev, na Ucrânia, no domingo. A semifinal está marcada para a próxima quinta-feira.