Alemanha diz confiar na recuperação de Neuer, mas ele segue como dúvida para Copa

Afastado dos gramados desde o final de agosto, quando teve uma recaída da fratura do pé esquerdo sofrida em abril, Manuel Neuer se tornou um visitante ilustre ao comparecer nesta quarta-feira ao local de treino da seleção alemã em Dusseldorf, cidade onde o time nacional receberá a Espanha, na sexta, em amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2018.

+ CBF revela nova camisa do Brasil com amarelo 'vibrante' inspirado na Copa de 1970

+ Ismaily se apresenta à seleção: 'Sou um lateral que gosta de apoiar o ataque'

Capitão da Alemanha e tetracampeão mundial pelo país com a conquista do título obtido no Brasil em 2014, o goleiro vem amargando uma recuperação mais longa do que a inicialmente prevista desde a sua última cirurgia, quando o prazo apontava que ele poderia voltar a atuar a partir de janeiro passado pelo Bayern de Munique.

Com isso, a situação do jogador se tornou preocupante visando a Copa de 2018, que começará a ser disputada no dia 14 de junho, na Rússia. Ao abordar o assunto durante entrevista coletiva nesta quarta-feira, Oliver Bierhoff, diretor esportivo da seleção germânica, disse confiar na recuperação e na presença do astro na competição, mas deixou transparecer que o goleiro ainda é dúvida para o torneio.

"Todo mundo ficou feliz que Manuel veio aqui. A visita havia sido planejada há algum tempo para trocarmos opiniões. Manu (Neuer) e eu estamos otimistas. Do nosso lado não há pressão. É uma decisão dele e dos médicos. Como jogador, você também desenvolve um sentimento interior (de confiança). Esperamos e desejamos que ele esteja 100% quando convocarmos a seleção para a Copa", afirmou o dirigente e ex-atacante da Alemanha.

Bierhoff ainda lembrou que, antes do Mundial de 2014, Neuer também estava lesionado, mas admitiu que agora o jogador vem de um período maior de afastamento. Entretanto, enfatizou acreditar que durante os treinos intensos no quais as práticas de jogo são simuladas ele poderá se mostrar pronto para ficar à disposição para o técnico Joachim Löw com "relativa rapidez".

Após enfrentar a Espanha na sexta-feira, a Alemanha receberá o Brasil na próxima terça, em Berlim, em outro amistoso de preparação para a Copa. Será o reencontro entre as seleções após a humilhante goleada por 7 a 1 sofrida pelos brasileiros na semifinal do Mundial de 2014, no Mineirão, em Belo Horizonte.

A Alemanha integra o Grupo F da Copa de 2018, que também conta com México, Suécia e Coreia do Sul. A estreia dos atuais campeões na competição será no dia 17 de junho, contra os mexicanos, em Moscou.