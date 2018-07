Alemanha e EUA vencem e se enfrentam em semifinal do Mundial Feminino

Para avançar, a seleção alemã teve mais dificuldade que a norte-americana. Precisou de uma virada sobre a França para alcançar a classificação, nos pênaltis, em Montreal. As francesas saíram na frente, com gol de Louisa Necib, aos 19 minutos do segundo tempo. Mas, faltando seis minutos para o fim do jogo, Celia Sasic buscou o empate, em cobrança de pênalti.

O confronto, então, exigiu a disputa da prorrogação, sem gols. Nas penalidades, a França perdeu sua décima, e última cobrança, enquanto as alemãs converteram todas as finalizações. Por 5 a 4, a Alemanha sacramentou a vitória e a vaga na semifinal.

Jogando em Ottawa, os Estados Unidos faturaram o triunfo também com gol no segundo tempo. Aos 6 minutos, Carli Lloyd marcou de cabeça e definiu a classificação norte-americana. Na terça-feira, elas vão encarar as alemãs em Montreal.

As outras duas equipes semifinalistas serão conhecidas neste sábado. A Austrália vai enfrentar o Japão, enquanto a Inglaterra duelará contra o anfitrião Canadá.