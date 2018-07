Alemanha e Holanda goleiam em seus grupos e ficam mais perto da vaga

NUREMBERG - Alemanha e Holanda fizeram a lição de casa com sobras nesta terça-feira. As duas seleções golearam seus rivais e ficaram mais perto de conquistar por antecipação a vaga na Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

Em Nuremberg, os alemães enfrentaram novamente o Casaquistão, derrotado na rodada passada. Desta vez, o time da casa aplicou 4 a 1, com gols de Reus (duas vezes), Götze e Gündogan. Só levou gol porque o goleiro Neuer vacilou ao tentar sair jogando com os pés, perdeu a bola e viu Schmidtgal reduzir a vantagem dos anfitriões no placar.

A Alemanha chegou aos 16 pontos no Grupo C das Eliminatórias Europeias, com um jogo a mais que a vice-líder Áustria e dois a mais que a Suécia, terceira colocada. As duas seleções somam oito pontos cada. Os austríacos empataram com a Irlanda por 2 a 2, nesta terça, fora de casa.

Pelo Grupo D, a Holanda também fez bonito e goleou a Romênia por 4 a 0. Van Persie marcou duas vezes, uma delas de pênalti. Van der Vaart e Lens marcaram os outros gols dos donos da casa, que jogaram em Amsterdã.

Os holandeses somaram sua sexta vitória consecutiva, em seis jogos disputados na fase de grupos das Eliminatórias. O time soma 18 pontos e lidera com folga a chave. A segunda posição da chave pertence à Hungria, que empatou com a Turquia por 1 a 1, em Istambul. Pelo mesmo grupo, a Estônia venceu Andorra por 2 a 0, em casa.