Alemanha e Inglaterra enfrentam velhos rivais em amistosos

A Inglaterra recebe a vice-campeã mundial Holanda, no estádio de Wembley, sob o comando do técnico interino Stuart Pearce, que estreia no banco depois da demissão de Fabio Capello.

Pearce não contará com os experientes atacantes Wayne Rooney e Darren Bent, e também precisará escolher um novo capitão, já que John Terry foi "deposto" após um incidente em que foi acusado de racismo. Steven Gerrard é o favorito para assumir a braçadeira.

Joachim Loew, da Alemanha, também terá desfalques no jogo contra a França em Bremen. O capitão Philipp Lahm e os irmãos Lars e Sven Bender estão contundidos.

A Espanha faz seu último jogo antes de tentar o bicampeonato da Eurocopa. Vicente del Bosque dispensou o atacante Fernando Torres, e pode experimentar uma formação sem um centroavante "nato" contra a Venezuela, em Málaga.

Outros amistosos da quarta-feira: Irlanda x República Tcheca; Suíça x Argentina; Dinamarca x Rússia; Croácia x Suécia.