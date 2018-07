Alemanha e Inglaterra se enfrentarão em amistoso para abrir 2017

A Federação Alemã de Futebol anunciou nesta sexta-feira seu primeiro compromisso para 2017. A atual campeã do mundo vai encarar a Inglaterra em um amistoso marcado para o dia 22 de março, que será realizado no Signal Iduna Park, estádio do Borussia Dortmund e o maior da Alemanha.

O presidente da federação alemã, Reinhard Grindel, declarou que a partida contra a Inglaterra é um "desafio de prestígio e tradicional" que deverá satisfazer os torcedores na "grande atmosfera" do estádio em Dortmund.

O confronto mais importante da história entre estes países acontecem na decisão da Copa do Mundo de 1966, quando os ingleses derrotaram os alemães em casa e conquistaram seu único título da competição até hoje. Na última partida entre eles, em março deste ano, a Inglaterra estava perdendo por 2 a 0, mas virou e venceu o amistoso em Berlim por 3 a 2.

O confronto de 22 de março acontecerá quatro dias antes da Alemanha encarar o Azerbaijão, em Baku, e da Inglaterra receber a Lituânia, ambos pelas Eliminatórias Europeias para a Copa de 2018.