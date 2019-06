Alemanha elimina Nigéria e garante vaga nas quartas do Mundial Feminino

A Alemanha é a primeira seleção a garantir uma vaga nas quartas de final do Mundial Feminino, que está sendo realizado na França, ao vencer neste sábado a Nigéria por 3 a 0, no Stade des Alpes, na cidade de Grenoble. O adversário das alemãs na briga por um lugar na semifinal vai sair do duelo entre Suécia e Canadá, marcado para esta segunda-feira, em Paris.

Em sete edições do Mundial, as alemãs chegaram pelo menos nas semifinais em cinco oportunidades. São dois títulos (2003 e 2007), um vice-campeonato (1995) e dois quartos colocados (1991 e 2015).

A Alemanha mantém os 100% de aproveitamento na competição, com quatro vitórias. Na primeira fase foram três vitórias: 1 a 0 sobre Espanha e China e 4 a 0 diante da África do Sul.

As alemãs não tiveram dificuldades frente às adversárias africanas. Alexandra Popp abriu o placar, de cabeça, após cobrança de escanteio, aos 20 minutos do primeiro tempo. Pouco tempo depois, aos 24, Sara Daebritz aumentou a vantagem ao converter uma cobrança de pênalti.

Na segunda etapa, a Alemanha diminuiu o ritmo e permitiu que as nigerianas tentassem algo no ataque, mas o setor defensivo das africanas voltou a falhar e permitiu mais um gol alemão, de Lea Schuller, aos 37 minutos.