Alemanha encerrará preparação para Copa em amistoso com a Arábia Saudita

A Alemanha vai encerrar sua preparação para a Copa do Mundo da Rússia com um amistoso com a Arábia Saudita, marcado para 8 de junho, apenas seis dias antes da abertura do Mundial em que os alemães defendem o título conquistado no Brasil, há quatro anos. O time saudita também estará na Rússia.

"Contra a Arábia Saudita, vamos encarar um jeito diferente de jogar e uma mentalidade diferente também, coisas que ainda não conhecemos bem, mas temos que nos ajustar para a Copa do Mundo", declarou o técnico da seleção alemã, Joachim Löw. A partida será disputada em Leverkusen.

O treinador não espera um jogo fácil, apesar do clima de amistoso. "Eu acredito que eles não vão nos dar nenhum presente, principalmente porque eles vão jogar a partida de abertura da Copa, contra a Rússia, uns dias depois", declarou. O último amistoso da Alemanha antes do Mundial será disputado seis dias depois de outro amistoso, contra a Áustria, fora de casa, na cidade de Klagenfurt.

Presidente da Federação Alemã de Futebol, Reinhard Grindel afirmou que a situação social na Arábia Saudita não afetou a decisão de marcar o amistoso. "Sabemos das dificuldades em termos de direitos humanos no país e sobre os conflitos da região. Mesmo assim, o escritório de relações exteriores nos encorajou a seguir com o plano do amistoso. A Arábia Saudita está passando por um momento de abertura, o que é apoiado por diversos países europeus", declarou.