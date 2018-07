Alemanha escala meia do Borussia após confirmar lesão em Draxler

Schweinsteiger foi suspenso por uma partida depois de receber o cartão amarelo na vitória por 3 a 0 sobre o mesmo Cazaquistão, em Astana, na sexta-feira.

Ele abriu o placar do jogo. Draxler foi substituído aos 19 minutos do primeiro tempo após se chocar com um adversário.

"A suspeita de lesão foi confirmada neste sábado", afirmou a seleção em comunicado antes de acrescentar que o jogador deixou a concentração do time na região da Bavária.

Com 13 pontos em cinco partidas, a Alemanha do técnico Joachim Low tem cinco pontos de vantagem para a segunda colocada Suécia no grupo C das eliminatórias para o Mundial do Brasil.

Bender, do Borussia Dortmund, não jogou na sexta-feira por causa de uma gripe.

(Reportagem de Maria Golovnina e Peter Griffiths)