Alemanha estreará nas Eliminatórias da Copa na Noruega em setembro de 2016 Atual campeã mundial, a Alemanha vai iniciar a sua tentativa de se classificar para a Copa de 2018, na Rússia, em confronto com a Noruega. Um dia depois da Fifa sortear as Eliminatórias da Copa do Mundo, a Uefa divulgou a tabela, definindo que a seleção alemã vai jogar a sua primeira partida como visitante em 4 de setembro de 2016.