Alemanha faz 10 na Costa do Marfim na estreia do Mundial Feminino Campeã mundial no masculino com uma bela campanha e uma inesquecível e impiedosa goleada na trajetória, a Alemanha estreou no Mundial Feminino prometendo repetir o feito no Canadá. Logo em sua primeira partida, foi além dos sete gols marcados pelos homens no Brasil, no ano passado, e atropelou a Costa do Marfim por incríveis 10 a 0 neste domingo, em Ottawa.