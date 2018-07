Alemanha faz 4 a 2 na Grécia e está na semifinal da Eurocopa

Lahm, Khedira, Klose e Reus marcaram os gols da Alemanha na partida que contou com um tempero extracampo. Os dois países vivem situações opostas na zona do Euro. Em franca decadência econômica, a Grécia aponta a Alemanha, maior potência europeia, como uma das responsáveis pelas fortes exigências demandadas pelas entidades de crédito da Europa. Líder da Alemanha, a chanceler Angela Merkel estava presente no jogo desta sexta.

Com a bola rolando, o domínio econômico se refletiu dentro de campo. O técnico Joachim Löw surpreendeu ao deixar o artilheiro Mario Gomez, com três gols em dois jogos, no banco. Klose começou como titular, assim como Schuerrle e Reus. Mesmo com mudanças, a Alemanha começou melhor, pressionando a defesa rival. Klose chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado. O gol saiu, enfim, aos 39 minutos de jogo, em belo chute de Lahm, de fora da área.

Mesmo acuada, a Grécia conseguiu reagir no início da segunda etapa. Após rápido contra-ataque, Samaras aproveitou cruzamento rasteiro na área e empatou a partida, aos 10. Mas a reação foi abafada logo na sequência. Cinco minutos depois, Khedira encheu o pé, após levantamento na área, e mandou para as redes.

A partir daí, a Alemanha consolidou seu domínio, sem levar maior perigo na defesa. Klose, que começara no lugar do artilheiro Mario Gomez, marcou o terceiro, aos 23 minutos. E Reus ampliou aos 29. A Grécia ainda descontou aos 43, em cobrança de pênalti de Salpingidis. O lance, questionável, surgiu um toque de mão da zaga.

Na semifinal, a seleção alemã terá pela frente o vencedor do confronto entre Inglaterra e Itália, que se enfrentam em Kiev, na Ucrânia, no domingo. A semifinal está marcada para a próxima quinta-feira.

MINUTO A MINUTO

SEGUNDO TEMPO

Fim de jogo! A Alemanha está classificada.

45 min - Mais três minutos de acréscimo.

43 min - Gooool da Grécia! Salpingidis faz de pênalti. Ele bateu bem e deslocou o goleiro. Os gregos diminuem.

42 min - Pênalti para a Grécia! Gekas cruzou e a bola bateu no braço de Boateng.

40 min - Outra troca de passes e Gomez rola para Ozil. Novamente o goleiro Sifakis dá rebote e por pouco não sai o quinto.

35 min - Quase o quinto gol! Sifakis deu rebote em um chute de Ozil e Gomez por pouco não finaliza.

30 min - Alemanha troca passes e faz o tempo passar.

28 min- Goooool da Alemanha! Reus faz o quarto gol e determina a goleada em Gdansk. Klose chutou, Sifakis defendeu e de primeira, sem deixar a bola quicar, Reus enche o pé e coloca no gol! 4 a 1 para a Alemanha.

23 min - Quase sai o quarto gol! Sifakis defende cara a cara com Müller.

22 min - Gooooool da Alemanha! Klose de cabeça faz o terceiro gol alemão! Ozil cobrou falta perto da marca de escanteio e o veterano subiu para se antecipar ao goleiro e fazer mais um.

17 min- Resposta da Grécia veio rápida. Gekas chutou e já levou perigo.

15 min - Goooool da Alemanha! Khedira desempata e faz 2 a 1! E foi um golaço. Ele pegou de primeira um cruzamento da direita de Boateng e fuzilou o goleiro.

12 min - Agora o jogo promete ficar ainda mais emocionante com o empate grego. Entra de Gekas deu mais mobilidade ao ataque da Grécia, que em jogada veloz de contra-ataque empatou e pôs fogo no jogo.

9 min - Goooool da Grécia! Samaras empata o jogo em Gdansk. Contra-ataque fulminante pela direita, nas costas de Lahm, que Salpingidis cruzou e Samaras concluiu de carrinho. 1 a 1!

7 min - Grécia conseguiu armar bom contra-ataque com Gekas e Samaras e no lance seguinte, Alemanha quase fez com Reus. Jogo está mais aberto.

5 min - Grécia fez duas alterações no intervalo, mas não voltou melhor no segundo tempo. Alemanha segue dominando.

1 min - Bola rolando no segundo tempo!

PRIMEIRO TEMPO

48 min - Termina o primeiro tempo! A Alemanha vence por 1 a 0.

46 min - Quase outro gol! Schürrle fez jogada parecida com a de Lahm e chutou de fora da área. A bola bateu no lado de fora das redes e deu um susto.

43 min - Gol tranquilizou os alemães que agora estão mais calmos e conseguem articular melhor as jogadas. A Grécia está assustada.

40 min - Agora a Grécia vai precisar se abrir mais para buscar pelo menos o empate.

38 min - Goooooool da Alemanha! Lahm chutou de fora da área de perna direita e acertou o cantinho! 1 a 0 Alemanha em Gdansk.

37 min - Alemanha cria boas chances e começa a arriscar bastante de fora da área, já que o goleiro Sifakis não demonstrado segurança e rebate muitas bolas.

32 min - Ninis bateu cruzado e obrigou Neuer a fazer bela defesa.

28 min - Alemanha tenta impor pressão na sólida defesa grega, que se assustou depois dos lances de perigo recentes.

24 min - Alemanha quase chega! Reus (duas vezes) e Klose perdem chances claras. Em todos esses lances, a arma utilizada foiram toques rápidos. A defesa grega tem dificuldade e marcar essas jogadas.

22 min - Ozil perde gol feito! Alemanha costurou, fez tabela, só que o jogador do Real Madrid bateu fraco e o goleiro defendeu.

19 min - Grécia começa a gostar do jogo e encontra alguns espaços entre os volantes e zagueiros alemães, mas Salpingidis ainda está muito isolado e pelas pontas a Alemanha é veloz.

15 min - Cruzamento perigoso da Alemanha, mas a bola passa por toda a área. Grécia vai administrando e ímpeto inicial da Alemanha diminuiu.

10 min - Reus perde grande chance ao chutar para fora! Forte marcação grega obriga alemães a trocarem passes entre volantes e zagueiros, também sobre forte marcação.

8 min - Salpingidis é o único atacante grego. Depois dele tem uma linha de três armadores e só. Grécia joga por uma bola para surpreender os alemães.

5 min - Jogo segue o roteiro: Alemanha em cima e Grécia toda recuada, com até oito homens próximos da área.

3 min- Gol anulado da Alemanha! Khedira chutou de fora da área, o goleiro deu rebote, mas Schurrle concluiu impedido.

2 min - Alemanha perde uma grande chance! Troca rápida de passes e já na área, Klose passa da bola e perde chance de finalizar.

1 min - Bola rolando!

ESCALAÇÕES

Alemanha: Neuer, Boateng, Hummels, Badstuber e Lahm; Khedira e Schweinsteiger, Reus (Götze), Özil e Schürrle (Müller); Klose (Gomez). Técnico: Joachim Löw

Grécia: Sifakis, Torosidis, Sokratis, Papadopoulos e Tzavellas (Fotakis); Makos (Liberopoulos), Maniatis, Ninis (Gekas), Katsouranis e Samaras; Salpingidis. Técnico: Fernando Santos

GOLS: Lahm 38 do 1ºT, Samaras 11/2ºT, Khedira 15/2ºT, Klose 22/2ºT, Reus 28/2ºT, Gekas 42/2ºT

Cartões amarelos: Samaras, Sokratis