Alemanha faz 7 em Gibraltar nas Eliminatórias da Euro

Demorou, mas a Alemanha conquistou uma expressiva goleada sobre a seleção de Gibraltar, em duelo válido pelo Grupo D das Eliminatórias da Eurocopa. Neste sábado, após fechar o primeiro tempo vencendo apenas por 1 a 0, os atuais campeões mundiais massacraram os adversários por 7 a 0, no Estádio de Algarve, em Portugal.

Mas quem roubou a cena no primeiro tempo da partida foi o goleiro de Gibraltar, Perez, que defendeu um pênalti, cobrado por Schweinsteiger, quando o placar estava empatado em 0 a 0, e fez outras boas defesas. Assim, os alemães só conseguiram anotar um gol no primeiro tempo, com Schürlle, aos 28 minutos.

O cenário, porém, foi bem diferente no segundo tempo, quando a seleção da Alemanha conseguiu impor toda a sua superioridade e aplicou a goleada de 7 a 0. Schürlle marcou mais duas vezes, aos 20 e aos 26 minutos, e Kruse anotou outros dois gols, aos 2 aos 36 minutos. Gündogan, aos 6, e Bellarabi, aos 12 minutos completaram o triunfo alemão.

Com a fácil goleada, a Alemanha chegou aos 13 pontos, em segundo lugar no Grupo D, com um a menos do que a líder Polônia. E essas seleções vão se enfrentar na próxima rodada, em 4 de setembro, na Alemanha, fora de casa.

OUTROS JOGOS - A Romênia se sustentou na liderança do Grupo F das Eliminatórias ao empatar, fora de casa, com a Irlanda do Norte por 0 a 0. Os romenos somam 14 pontos, um a menos do que os norte-irlandeses, que estão em segundo lugar. Já a seleção de Ilhas Faroe bateu a Grécia por 2 a 1.

Também neste sábado, a Dinamarca chegou aos dez pontos, em segundo lugar no Grupo I, após derrotar a quarta colocada sérvia por 2 a 0, em casa.