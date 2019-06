Alemanha faz 8 e massacra Estônia pelas Eliminatórias da Eurocopa

Teve gol de pé direito, pé esquerdo, de cabeça, de falta, de pênalti e até impedido. A Alemanha massacrou a Estônia, nesta terça-feira, por 8 a 0, em Mainz, pelo Grupo C das Eliminatórias da Eurocopa de 2020. No outro jogo da chave, fora de casa, a Irlanda do Norte fez 1 a 0 na Bielo-Rússia.

Com estes resultados, a Irlanda do Norte alcançou os 12 pontos, com quatro vitórias consecutivas, enquanto a Alemanha tem nove pontos, em três jogos. A Holanda, que folgou na rodada, tem apenas três pontos, mas só jogou duas vezes. Bielo-Rússia e Estônia não somam pontos.

A Alemanha começou com incrível pressão sobre a Estônia. Em dez minutos, o time tinha 93% da posse de bola e abriu o placar com Marco Reus. Aos 17, em jogada rápida pela esquerda, Gnabry fez o segundo. Mais dois minutos e foi a vez de Goretzka marcar, de cabeça: 3 a 0.

Para fechar a primeira etapa, dois gols em jogadas de bola parada. Aos 25, Gündogan converteu pênalti e, aos 36, Reus acertou falta da intermediária. Os alemães terminaram os primeiros 45 minutos com 80% de posse de bola e o placar em 5 a 0.

No segundo tempo, a Alemanha diminuiu o ritmo no ataque a deixou a marcação frouxa. A Estônia aproveitou para se aproximar mais da área de Neuer, com destaque para Zenjov, que até foi aplaudido pela torcida alemã, aos 25 minutos, por causa de seu esforço em campo.

Com as entradas de Draxler e Werner, a Alemanha voltou acelerar as jogadas e conseguiu o sexto gol, com Gnabry, em posição duvidosa, aos 17 minutos. O sétimo só veio aos 34, após bela arrancada de Werner, que aproveitou linda enfiada de bola de Draxler.

Aos 42, foi a vez de Sané. O atacante do Manchester City, em impedimento não percebido pela arbitragem, fez o oitavo gol alemão, após dois gols anulados pelo juiz.

OUTROS JOGOS

No Grupo I, a Bélgica manteve os 100% de aproveitamento, ao obter a quarta vitória consecutiva com o triunfo sobre a Escócia por 3 a 0, gols de Lukaku (2) e De Bruyne. Em Nursultan, no Casaquistão, a seleção local não teve problemas para marcar 4 a 0 sobre San Marino. Já em Nizhny Novgorod, Ionov fez o único gol da vitória da Rússia sobre Chipre.

Com 100% de aproveitamento, os belgas lideram a chave com 12 pontos, contra 9 da Rússia. Casaquistão e Escócia acumulam seis pontos cada. Chipre tem três e San Marino perdeu os quatro jogos disputados.

Pelo Grupo E, a Eslováquia foi até o Azerbaijão e aplicou goleada por 5 a 1, enquanto a Hungria, em casa, bateu País de Gales por 1 a 0 e manteve a liderança, agora com nove pontos, em quatro jogos. Eslováquia e Croácia tem seis pontos, mas só atuaram três vezes. O País de Gales vem na sequência com três pontos e o Azerbaijão ainda não pontuou.