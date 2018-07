Alemanha faz troca de última hora em pré-lista da Copa do Mundo

FRANKFURT - O técnico da seleção da Alemanha, Joachim Löw, fez uma mudança de última hora na lista preliminar de convocados para a Copa do Mundo. Nesta quarta-feira, ele chamou o volante Christoph Kramer e cortou o meia-atacante Andre Hahn. Além disso, o treinador tirou três jogadores do grupo, embora os tenham mantido na relação inicial.

O zagueiro Marcell Jansen, do Hamburgo, e os meio-campistas Max Meyer e Leon Goretzka, ambos do Schalke 04, estão de sobreaviso, mas não vão viajar para os treinamentos no norte da Itália e para o Brasil, a menos que um jogador do grupo sofra uma lesão.

Kramer, que joga pelo Borussia Mönchengladbach, fez sua estreia pela seleção da Alemanha no empate por 0 a 0 com a Polônia nesta terça-feira. Löw explicou que precisa de uma opção para a sua posição, pois vários jogadores estão se recuperando de lesões e estão sem o condicionamento e ritmo ideais. Sami Khedira só disputou uma partida completa desde que sofreu uma contusão no joelho em novembro. Já Bastian Schweinsteiger sofre com problemas também no joelho.

"Esta decisão não tem nada a ver com o desempenho de André Hahn, estamos muito satisfeito com ele", disse. "As razões são puramente ligadas à posição. Temos vários jogadores de meio-campo que se contundiram recentemente e alguns que estão saindo de longos períodos parados. Então, nós queremos ter uma outra opção e estar preparados para todas eventualidades. Christoph Kramer deixou uma impressão muito boa", completou.

Löw explicou que optou por liberar Jansen por causa da sua falta de ritmo de jogo. "Marcell se contundiu em março, no amistoso contra o Chile e, embora ele esteja bem novamente, sua forma física ainda não é a ideal, ele não tem jogado muito, disse o treinador, que também declarou que Goretzka e Meyer são jovens jogadores, com muito futuro pela frente.

A Alemanha vai disputar um amistoso contra Camarões em 1º de junho. Depois, vai encarar a Armênia no dia 6, na véspera da viagem ao Brasil, onde ficará hospedado em Santa Cruz Cabrália, na Bahia. A seleção está no Grupo G da Copa do Mundo, ao lado de Gana, Estados Unidos e Portugal, adversário da estreia, no dia 16 de junho, na Fonte Nova.