Alemanha ganha novamente, mas classificação é adiada

TORSHAVAN - A Alemanha tinha chance de garantir sua classificação para a Copa de 2014 já nesta terça-feira, mas teve que adiar a festa. Mesmo assim, a seleção alemã segue numa situação bastante tranquila no Grupo C das Eliminatórias Europeias, mantendo cinco pontos de vantagem na liderança após a vitória sobre as Ilhas Faroe, por 3 a 0, em Torshavn.

Para se classificar já nesta oitava rodada do Grupo C, a Alemanha precisava de uma combinação de resultados. Assim, entrou em campo sem chances de conseguir a vaga nesta terça-feira, porque a Suécia ganhou um pouco antes do Casaquistão, por 1 a 0, em Astana, e manteve sua perseguição à seleção alemã na luta pela liderança da chave.

Agora, a Alemanha lidera com 22 pontos, com cinco de vantagem sobre a segunda colocada Suécia. Assim, a classificação alemã pode ser assegurada já na próxima rodada, independente de qualquer outro resultado, quando enfrentará a Irlanda em outubro - nas Eliminatórias Europeias, apenas o melhor da chave garante vaga direta na Copa.

No jogo desta terça-feira, a Alemanha venceu com gols do zagueiro Mertesacker, do meia Özil (pênalti) e do atacante Thomas Mueller. Já a Suécia derrotou o Casaquistão graças ao astro Ibrahimovic, que marcou logo no primeiro minuto. E na outra partida da chave, a Áustria recebeu a Irlanda em Viena e ganhou por 1 a 0 - Alaba marcou.

A vitória em Viena manteve a esperança austríaca de ir à Copa de 2014. Agora, a Áustria está em terceiro lugar no Grupo C, com 14 pontos, e luta com a Suécia para terminar na segunda colocação, o que pode levá-la à repescagem das Eliminatórias Europeias, quando ainda teria chance de classificação para disputar o Mundial no Brasil.