Alemanha goleia e pode ser rival do Brasil nas quartas do Sub-17

A seleção brasileira só vai entrar em campo na próxima quarta-feira pelas oitavas de final do Mundial Sub-17, que está sendo realizado na Índia, mas o seu possível adversário na próxima fase foi determinado nesta segunda, com a vitória da Alemanha por 4 a 0 sobre a Colômbia, em Nova Délhi.

+Honduras encara Brasil na semifinal

Agora, então, o Brasil precisa fazer a sua parte para encontrar a seleção alemã nas quartas de final no próximo domingo. Para isso, terá que superar a seleção de Honduras, na próxima quarta, em Kochi. Até agora, a equipe venceu os três jogos que disputou, diante de Espanha, Coreia do Norte e Níger, tendo avançado em primeiro lugar no Grupo D.

A Alemanha não fez campanha tão brilhante na primeira fase, tanto que ficou na segunda posição no Grupo C, com vitórias sobre Costa Rica e Guiné, mas uma acachapante derrota para o Irã, por 4 a 0.

Nesta segunda, então, o ataque alemão brilhou, com a equipe aplicando 4 a 0 na Colômbia. Jann-Fiete Arp marcou duas vezes. Os outros gols da partida foram marcados por Yann Aurel Bisseck e John Yeboah.

No outro jogo desta segunda pelas oitavas de final do Mundial Sub-17, os Estados Unidos golearam o Paraguai por 5 a 0, também em Nova Délhi. Filho de George Weah, Tim Weah foi o principal destaque do jogo ao marcar três gols - Andrew Carleton e Josh Sargent completaram a fácil vitória.

Tim Weah faz parte das categorias de base do Paris Saint-Germain e tenta seguir os passos do seu pai, eleito o melhor jogador do mundo em 1995. O próximo rival dele e da seleção norte-americana no torneio sairá do confronto entre Inglaterra e Japão.