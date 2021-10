Alemanha goleia Macedônia do Norte e é a primeira seleção a garantir vaga na Copa do Mundo de 2022

A Alemanha não teve dificuldades para garantir sua vaga na Copa do Mundo do Catar de 2022. A vitória por 4 a 0 sobre a Macedônia do Norte, nesta segunda-feira, carimbou seu passaporte. Ela se junta aos donos da casa. Resta a definição das outras 30 seleções que irão ao Mundial.

Com a vitória, os alemães chegaram aos 21 pontos no Grupo J das Eliminatórias da Europa. A vantagem de oito pontos para a vice-líder Romênia restando apenas duas partidas garantiu a classificação. Os romenos ajudaram ao vencerem Armênia por 1 a 0.

A vitória alemã fora de casa foi construída a partir do segundo tempo. Havertz marcou o primeiro. O questionado Timo Werner balançou a rede duas vezes e Musiala deu números finais ao confronto. Müller também se destacou e conduziu a goleada alemã.

A Alemanha vinha sendo fortemente criticada desde a eliminação precoce na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Mesmo defendendo o título, a seleção tetracampeã não foi capaz de superar a fase de grupos. Desde então, as críticas se voltaram ao técnico Joachim Löw.

Na Eurocopa, disputada em 2021, os alemães voltaram a sofrer e foram eliminados nas oitavas de final para os vice-campeões, a Inglaterra. Löw foi substituído por Hansi Flick, ex-técnico do Bayern de Munique e campeão da Liga dos Campeões da Uefa da temporada 2019-2020. Desde a sua chegada, os ânimos mudaram e foram acumuladas cinco vitórias que mudaram o panorama e o destino da Alemanha nas Eliminatórias.

