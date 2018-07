Alemanha goleia selecionado do Tirol do Sul por 24 a 0 Em preparação para a Copa do Mundo da África do Sul, a Alemanha derrotou nesta quarta-feira por 24 a 0 o selecionado do Tirol do Sul, localizado na Itália. Os atacante Mario Gomez e Miroslav Klose foram os dois artilheiros do confronto, com cada um marcando cinco gols. O brasileiro naturalizado alemão Cacau anotou dois tentos.