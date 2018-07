Alemanha joga por um empate para festejar classificação à Copa

Um empate com a Irlanda do Norte nesta quinta-feira, em Belfast, bastará para a Alemanha se classificar para a Copa da Rússia. A atual campeã do mundo lidera o Grupo C das Eliminatórias Europeias com 24 pontos em oito partidas e está com a vaga na mão. A confiança é tanta que nem os vários desfalques tiram o sono do técnico Joachim Löw.

Nesta quinta, contra o segundo colocado da chave (19 pontos), a Alemanha não poderá contar com Özil, Neuer, Hector, Mario Gomez, Khedira e Götze, entre outros. Löw, no entanto, diz que tem várias opções para substituí-los. “Não estamos preocupados’’, garantiu.Isso não quer dizer que ele espera uma partida fácil. Acredita que os irlandeses vão dar trabalho, até pelas circunstâncias. “A partida se parece com uma final, com o primeiro enfrentando o segundo. Eles (a Irlanda do Norte) asseguraram pelo menos o lugar na repescagem. No entanto, ainda podem nos roubar a liderança do grupo e estarão dispostos a arriscar tudo por este objetivo, pois não têm nada a perder. Eu acredito que o jogo terá uma atmosfera fantástica.’’

A Inglaterra também tem possibilidade de se garantir. Líder do Grupo F com 20 pontos e ainda invicta nas Eliminatórias, recebe a Eslovênia, em Wembley, e estará na Copa com um triunfo.

A exemplo dos alemães, até um empate pode ser suficiente para os ingleses. Nesse caso, porém, a Eslováquia, segunda colocada com 15 pontos, não poderá ganhar em sua visita à Escócia, em Glasgow.

Contra os eslovenos, a principal esperança de gols da Inglaterra é Harry Kane, aliás alçado à condição de capitão da equipe pelo técnico Gareth Southgate. Para o jogador do Tottenham, o fato de vestir a braçadeira não influi em seu rendimento, mesmo deixando-o orgulhoso. “Ter a braçadeira não altera a minha forma de jogar, nem se faço gols ou não. Mas admito que ser capitão em Wembley será fantástico’’, disse.

Uma outra seleção europeia tem possibilidade de sair de campo com a classificação para a Copa assegurada. É a Polônia, primeira colocada no Grupo E com 19 pontos. Vai à Armênia enfrentar a já eliminada seleção local e confirma a sua participação no torneio do próximo ano na Rússia se ocorrer uma combinação de resultados.

A Polônia precisa vencer sua partida e para que Montenegro e Dinamarca, que dividem a segunda posição com 16 pontos cada, empatem o jogo que farão em território montenegrino.