Alemanha lidera o ranking da Fifa e Brasil cai para sétima posição

Quatro dias após o término da Copa do Mundo, o ranking da Fifa foi atualizado nesta quinta-feira e trouxe como principal novidade a Alemanha, consagrada tetracampeã no Brasil, como nova líder da listagem. Os alemães subiram uma posição em relação ao mês passado e chegaram aos 1.724 pontos, enquanto a Argentina, batida na decisão, galgou três postos e agora é a vice-líder.

A Holanda, por sua vez, subiu nada menos do que 12 colocações após ter conquistado a terceira posição da Copa e assumiu justamente o terceiro lugar. E, na contramão desta ascensão holandesa, a Espanha despencou da liderança para a oitava posição após dar adeus ao Mundial após duas derrotas nos dois primeiros jogos.

Já o Brasil, que deu vexame ao ser massacrado pela Alemanha na semifinal da Copa e depois levar 3 a 0 da Holanda na disputa do terceiro lugar, caiu da terceira para a sétima colocação. Embora tenha passado às semifinais da competição que disputou como anfitriã, a seleção brasileira também está atrás de Colômbia, Bélgica e Uruguai, agora respectivamente no quarto, quinto e sexto lugares.

Eliminados pelo Brasil nas quartas de final da Copa, os colombianos subiram quatro posições após realizarem a melhor campanha da história do país em Mundiais. Já os belgas saltaram seis colocações depois do avanço às quartas de final no Brasil, onde foram superados pelos argentinos. O Uruguai, sétimo no mês passado, passou para o sexto lugar com sua ida às oitavas de final da Copa.

E, logo atrás da Espanha, a Suíça e a França fecham o Top 10. Os suíços, que caíram diante da Argentina nas oitavas do Mundial, caíram da sexta para a nona posição, enquanto os franceses, batidos pelos alemães nas quartas de final, subiram da 17ª para a 10ª colocação.

Se a França galgou sete postos, Portugal teve uma queda inversamente proporcional ao cair o mesmo número de colocações e passar a figurar no 11º lugar, que é reflexo de sua eliminação já na primeira fase da Copa, na qual foi goleado pela Alemanha, empatou no sufoco com os Estados Unidos e só conseguiu vencer Gana.

O Chile, que fez bonito ao eliminar a Espanha e depois dar muito trabalho ao Brasil nas oitavas de final, subiu duas posições e agora é o 12º, posto que era ocupado pela Grécia, que caiu para a 13ª colocação mesmo depois da inédita classificação do país para as oitavas de final da Copa.

A Itália, que pela segunda Copa seguida caiu na primeira fase, foi outra gigante do futebol mundial que amargou queda expressiva no ranking da Fifa. O país deixou o Top 10 ao descer da nona para a 14ª posição. Assim, ficou logo à frente dos Estados Unidos, que caiu dois postos mesmo após ter avançado às oitavas de final do Mundial.

COSTA RICA NO TOP 20

Já a Costa Rica, com a histórica campanha que a levou às quartas de final da Copa, foi quem mais posições subiu no Top 20. Ao saltar 12 lugares, passou a figurar como 16ª na classificação geral.

A Croácia, embora tenha sido eliminada na primeira fase da Copa, subiu uma posição e agora é 17ª seleção do ranking da Fifa. O México, que avançou às oitavas de final depois de superar justamente os croatas na rodada final do Grupo A, galgou dois postos e vem logo atrás, em 18º.

A Bósnia Herzegovina, que caiu na primeira fase no grupo que tinha a Argentina como grande favorita, também subiu duas posições e passou a integrar o Top 20 ao assumir a 19ª posição. Os bósnios agora figuram logo à frente da Inglaterra, país que mais caiu no Top 20, no qual despencou do 10º para o 20º lugar após ter sido eliminado já na primeira fase da Copa. Os ingleses somaram apenas um ponto no Mundial, obtido em empate contra a Costa Rica, após derrotas para Itália e Uruguai.

O Equador, único país sul-americano eliminado na primeira fase da Copa de 2014, ficou logo atrás da Inglaterra no ranking ao subir da 26ª para a 21ª posição.

Confira o ranking da Fifa atualizado:

1) Alemanha, 1.724 pontos

2) Argentina, 1.606

3) Holanda, 1.496

4) Colômbia, 1.492

5) Bélgica, 1.401

6) Uruguai, 1.330

7) Brasil, 1.241

8) Espanha, 1.229

9) Suíça, 1.216

10) França, 1.202

11) Portugal, 1.148

12) Chile, 1.098

13) Grécia, 1.091

14) Itália, 1.056

15) Estados Unidos, 989

16) Costa Rica, 986

17) Croácia, 955

18) México, 930

19) Bósnia Herzegovina, 917

20) Inglaterra, 911