Alemanha mantém liderança no primeiro ranking da Fifa de 2015

A Fifa divulgou nesta quinta-feira a atualização mensal do seu ranking, com a seleção da Alemanha permanecendo na liderança da lista. Sem qualquer novidade entre os 45 primeiros colocados da relação, os atuais campeões mundiais continuam em primeiro lugar com 1.725 pontos.

Os alemães são seguidos por duas seleções da América do Sul, a Argentina, derrotada na final da Copa do Mundo de 2014, com 1.538 pontos, e pela Colômbia, a terceira, com 1.450. A Bélgica é a quarta colocada na relação, com 1.417 pontos, enquanto a Holanda está em quinto lugar com 1.374.

Já a seleção brasileira ocupa a sexta colocação com 1.316 pontos. Adversária do Brasil em amistoso agendado para 26 de março, a França segue empatada na sétima colocação com Portugal, ambos com 1.160 pontos. A Espanha, em nono lugar, e o Uruguai, em décimo, fecham a lista das dez melhores seleções do mundo.

A primeira movimentação no ranking foi provocada pela queda da Zâmbia, que perdeu quatro posições e agora está em 50º lugar. Assim, as seleções da Eslovênia, Irlanda do Norte, Turquia e Mali foram favorecidas e ganharam um posto cada na lista.

A próxima atualização do ranking da Fifa será realizada em 12 de fevereiro e deve apresentar mudanças mais significativas, pois levará em consideração os resultados da Copa Africana de Nações e da Copa da Ásia, que serão disputadas a partir desse mês em Guiné Equatorial e na Austrália, respectivamente.

Confira a classificação atualizada do ranking da Fifa:

1) Alemanha, 1.725

2) Argentina, 1.538

3) Colômbia, 1.450

4) Bélgica, 1.417

5) Holanda, 1.374

6) Brasil, 1.316

7) Portugal, 1.160

7) França, 1.160

9) Espanha, 1.142

10) Uruguai, 1.135

11) Itália, 1.103

12) Suíça, 1.091

13) Inglaterra, 1.032

14) Chile, 1.016

15) Romênia, 1.014

16) Costa Rica, 995

17) República Checa, 987

18) Argélia, 948

19) Croácia, 946

20) México, 913