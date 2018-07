Alemanha marca jogo com Paraguai pensando na Copa

"É uma boa oportunidade para ajustar um pouco ao estilo sul-americano de jogar no ano anterior da Copa do Mundo no Brasil", disse. "Espero um jogo rápido, direto e de jogadores com uma capacidade técnica excepcional".

Em 2002, quando foi vice-campeã mundial, a Alemanha enfrentou o Paraguai nas oitavas de final da Copa, realizada no Japão e na Coreia do Sul, e venceu o duelo por 1 a 0, com o gol marcado por Oliver Neuvlle na prorrogação.

Os jogadores paraguaios Nelson Valdez, Lucas Barrios e Roque Santa Cruz tiveram passagens anteriores pelo futebol alemão e devem participar do amistoso no mês de agosto.

A seleção da Alemanha volta a entrar em campo nos dias 22 e 26 de março para disputar duas partidas contra o Casaquistão, válidas pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2014. A equipe lidera o Grupo C do torneio classificatório com 10 pontos somados em quatro jogos.